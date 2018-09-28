بومبيو يدعو إلى وقف النشاط الإيراني الخبيث

... بومبيو يؤكد أن الولايات المتحدة ستطبق العقوبات على إيران تعهّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد بأن الولايات المتحدة سوف "تطبّق العقوبات" التي أعادت فرضها على إيران بعد انسحاب واشنطن من الإتفاق النووي..

... بومبيو ينتقد دعم إيران للحوثيين ويدعو إلى محاسبة خامنئي قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن دعم إيران للحوثيين في اليمن لا يسمح فقط بمهاجمة دول الجوار، بل يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن..

... وزراء حكومة ترمب الجديدة دخل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب البيت الأبيض، وبدأ في ممارسة مهامه في الحكم على رأس هرم حكومي جديد يتألف من عسكريين سابقين ورجال أعمال..

... مقتل 12 مدنيا في هجوم شرق مالي قـُتل ما لا يقل عن 12 مدنياً في هجوم شنّه مسلّحون في شمال شرقي مالي قرب الحدود مع النيجر ، كما أفادت مصادر متطابقة

... هوك: واشنطن تسعى إلى اتفاقية جديدة مع إيران قال المبعوث الأمريكي إلى إيران، برايان هوك، أن الولايات المتحدة تسعى إلى اتفاقية جديدة مع إيران تشمل الملف النووي، والإرهاب، والنظام الصاروخي،..