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بومبيو يدعو إلى وقف النشاط الإيراني الخبيث

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى وقف النشاط الإيراني الخبيث في المنطقة.

وأكد بومبيو خلال اجتماع مع نظرائه في مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن أهمية هزيمة تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية وتحقيق السلام والاستقرار في سوريا واليمن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، إن الاجتماع ناقش مسألة إقامة تحالف استراتيجي شرق أوسطي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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