بومبيو يجتمع بوزراء عدد من الدول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، العديد من القضايا الدولية و على رأسها كوريا الشمالية وإيران.



وأكد بومبيو على الحاجة إلى التطبيق الكامل للقرارات الدولية من أجل نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل تام ونهائي وقابل للتحقق.

وأكد أيضا على دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في سوريا بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، وطالب أعضاء المجلس بدعم العمليات السياسية التي تقودها المنظمة الدولية في ليبيا واليمن.

وأقام الوزير حفل فطور على شرف وزراء خارجية كل من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وشدد خلاله وفق بيان للخارجية الأمريكية على أهمية العمل المشترك لمعالجة التحديات العالمية الملحة.

وقال إن إعادة فرض العقوبات على إيران تهدف إلى دفع طهران على تغيير تصرفها الذي يستمر في تهديد الاستقرار الإقليمي والدولي.

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