ترامب: تلقيت رسالة "غير عادية" من كيم جونغ اون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (ا ف ب)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه تلقى رسالة "غير عادية"، من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، ولكن لم يكشف عن محتواها.

وكان مون جاي رئيس كوريا الجنوبية، أعلن عقب لقاءه بزعيم كوريا الشمالية منذ أيام، أنه يحمل رسالة من كيم جونغ أون إلى دونالد ترامب، يريد توصيلها إليه هو شخصيًا.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير مايك بومبيو سيتوجه إلى كوريا الشمالية الشهر المقبل، لقعد عدة اجتماعات، حول التأكد من تفكيك السلاح النووي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

وكان بومبيو أعلن أنه عقد اجتماعًا مع نظيره الكوري الشمالي، ري يونج-هو، مشيرًا إلى أنه كان مثمرًا للغاية.

وصل وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ-هو، إلى نيويورك أمس الثلاثاء لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرجح أنه قد يعد للقاء قمة ثانية بين زعيم بلاده والرئيس الأمريكي.

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