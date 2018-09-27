ترامب: إيران ستلجأ لي من اجل التوصل إلى اتفاق جديد

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه الشديد وحرصه على عدم امتلاك إيران للاسلحة النووية.

واضاف ترامب في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك أن ايران سوف تلجأ إليه لعقد اتفاق جديد مع استمرار الضغوط عليها .

وقال ترامب: "إيران سوف تلجأ إلي وستطلب أن تعقد اتفاقا جيدا معي.. سوف يحدث ذلك، هم يعانون كثيرا الآن."

وأضاف: "لديهم مظاهرات في كل مدينة أكثر بكثير مما حدث في عهد أوباما عندما خرجت تظاهرات ولم يفعل أي شيء"

وأشار الرئيس الأميركي: "أنا مع الشعب الإيراني هم لديهم تضخم كبير والعملة لا تساوي شيئا وهناك مظاهرات في الشوارع لا يمكن أن تشتري خبزا، الوضع كارثي."

وتابع ترامب بالقول "في مرحلة ما سيأتون إلي وسيقولون هل ممكن أن نفعل شيئا. ببساطة لا أريد أن يمتلكوا سلاحا نوويا "

وكان الرئيس الأمريكي قد وصف النظام الإيراني خلال جلسة ترأسها لمجلس الأمن حول السلم والأمن الدوليين بأنه أكبر راعٍ للإرهاب في العالم.

من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تتشارك مع الولايات المتحدة في موقفها المتشدد حيال عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

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