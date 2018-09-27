الكوريتان تتفقان على عقد اتفاق برلماني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وافقت كوريا الشمالية اليوم على اقتراح سيؤول بعقد أول اجتماع برلماني بين الكوريتين خلال هذا العام.

وقدم رئيس الجمعية الوطنية مون هي سانغ العرض في خطاب الأسبوع الماضي إلى الزعيم الشرفي الكوري الشمالي كيم يونغ نام تم تسليمه بواسطة وزير الوحدة في بيونغ يانغ.

وذكر تشوي ثاي بوك، رئيس مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، في رده على العرض إنه يوافق على الاقتراح "من حيث المبدأ"، وفقاً لمكتب رئيس البرلمان مون.

وقال تشوي في رسالته إلى رئيس البرلمان مون "دور البرلمانات والأحزاب السياسية في الكوريتين مهم للغاية في تنفيذ اتفاقيات القمة بين الكوريتين في أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول)". و"في هذا الصدد ، وافقنا على العرض من حيث المبدأ".



كما أعرب تشوي عن أمله في أن تصدق الجمعية الوطنية على اتفاقيات القمة بين الكوريتين في أسرع وقت ممكن.



وعقد الرئيس مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قمتهما الثالثة في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر (أيلول) في بيونغ يانغ، عقب اجتماعات في أبريل (نيسان) ومايو (أيار).



ومن المتوقع تحديد موعد وتفاصيل أخرى للاجتماع البرلماني خلال المحادثات الحكومية رفيعة المستوى التي ستعقد قريباً لمناقشة سبل تنفيذ اتفاق القمة الأخير.

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