العالم يحيي اليوم العالمي "لمقاومة الحروب والإحتلال"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يحيي العالم في السابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول من كل عام باليوم العالمي لمقاومة الحروب والاحتلال، يصادف هذا اليوم تزايد التوترات والتشنجات على المستوى السياسي، فما الذي تطمح له هيئات حقوق الإنسان

في هذا اليوم؟

- الدعوة إلى الحرية و * التضامن بين مختلف شرائح المجتمع العراقي ، و العالمي.

- إشاعة مباديء العيش المشترك بين الجميع على إختلاف عقائدهم و أصولهم .

- تعزيز التعاون بين الدول من أجل رفاهية الشعوب .

- إتخاذ الإجراءات ضد الإرهاب المحلي و الدولي بمختلف أشكاله .

- مكافحة الجريمة المنظمة و العابرة للحدود .

- تقليل حمى التسلح من قبل الدول و السعي للقضاء على أسلحة الدمار الشامل ، و خاصة النووية و الكيمياوية، حتى الأسلحة الخفيفة و الصغيرة.

- حماية الطفولة و تنمية مفاهيم السلام و منع التداول ( باللعب ) التي تتضمن الأسلحة و استبدالها بالورود..

اقرأ أيضا:

الفاو: 40 مليون جائع بسبب الحروب

