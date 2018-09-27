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العالم يحيي اليوم العالمي "لمقاومة الحروب والإحتلال"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يحيي العالم في السابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول من كل عام باليوم العالمي لمقاومة الحروب والاحتلال، يصادف هذا اليوم تزايد التوترات والتشنجات على المستوى السياسي، فما الذي تطمح له هيئات حقوق الإنسان
في هذا اليوم؟ 

- الدعوة إلى الحرية و * التضامن بين مختلف شرائح المجتمع العراقي ، و العالمي.

- إشاعة مباديء العيش المشترك بين الجميع على إختلاف عقائدهم و أصولهم .

- تعزيز التعاون بين الدول من أجل رفاهية الشعوب .

- إتخاذ الإجراءات ضد الإرهاب المحلي و الدولي بمختلف أشكاله .

- مكافحة الجريمة المنظمة و العابرة للحدود .

- تقليل حمى التسلح من قبل الدول و السعي للقضاء على أسلحة الدمار الشامل ، و خاصة النووية و الكيمياوية، حتى الأسلحة الخفيفة و الصغيرة.

- حماية الطفولة و تنمية مفاهيم السلام و منع التداول ( باللعب ) التي تتضمن الأسلحة و استبدالها بالورود.. 

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