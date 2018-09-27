العالم يحيي اليوم العالمي "لمقاومة الحروب والإحتلال"
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
يحيي العالم في السابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول من كل عام باليوم العالمي لمقاومة الحروب والاحتلال، يصادف هذا اليوم تزايد التوترات والتشنجات على المستوى السياسي، فما الذي تطمح له هيئات حقوق الإنسان
في هذا اليوم؟
- الدعوة إلى الحرية و * التضامن بين مختلف شرائح المجتمع العراقي ، و العالمي.
- إشاعة مباديء العيش المشترك بين الجميع على إختلاف عقائدهم و أصولهم .
- تعزيز التعاون بين الدول من أجل رفاهية الشعوب .
- إتخاذ الإجراءات ضد الإرهاب المحلي و الدولي بمختلف أشكاله .
- مكافحة الجريمة المنظمة و العابرة للحدود .
- تقليل حمى التسلح من قبل الدول و السعي للقضاء على أسلحة الدمار الشامل ، و خاصة النووية و الكيمياوية، حتى الأسلحة الخفيفة و الصغيرة.
- حماية الطفولة و تنمية مفاهيم السلام و منع التداول ( باللعب ) التي تتضمن الأسلحة و استبدالها بالورود..
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