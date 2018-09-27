الذكرى الرابعة لمأساة إختفاء 43 طالبا بالمكسيك

أخبار الآن | مكسيكو - المكسيك (رويترز)



تجمع مئات الأشخاص في شوارع مكسيكو منذ الصباح لإحياء الذكرى الرابعة لاختفاء 43 طالبا في مأساة أثارت المشاعر في جميع أنحاء العالم.



وأوضح تحقيق مبدئي أجرته الحكومة أن رجال شرطة فاسدين خَطفوا الطلاب وسلموهم لأفراد عصابة مخدرات محلية قاموا بقتلهم وحرق جثثهم في مكب للنفايات وألقوا برفاتهم في نهر، ولكن فريقا دوليا مدعوما من لجنة حقوق الإنسان بمنظمة الأمريكتين كشف عن مخالفات في القضية قوضت نتائج التحقيق الرسمي.

وقال ممثل ادعاء إن السلطات فى المكسيك بدأت الاستعداد لاعتقال عشرات الأشخاص المشتبه فى تورطهم فى جريمة خطف وقتل 43 من طلاب كلية المعلمين فى جنوب المكسيك قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وقال ممثل الادعاء الفريدو هيجيرا خلال جلسة للجنة حقوق الإنسان فى منظمة الأمريكتين فى بوجوتا إنه حصل على معلومات جديدة لتوجيه اتهامات ضد 30 شخصا من بينهم رجال شرطة محليون.

وأثار اختفاء هؤلاء الأشخاص فى 26 سبتمبر عام 2014 فى مدينة إيجوالا بولاية جيريرو غضبا دوليا وأثر على سمعة المكسيك وقوض شعبية الرئيس إنريكى بينيا نييتو.

وأصبحت ولاية جيريرو أكثر ولايات المكسيك عنفا مع تناحر العصابات على السيطرة على حقول الخشخاش الذى يستخدم لإنتاج الأفيون وهو المكون الرئيسى للهيروين.

وأجرى هيجيرا تحقيقا جديدا فى 2016 وقال أمس الجمعة إنه وصل إلى خيوط جديدة فى التحقيق.

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