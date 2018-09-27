الدنمارك تعتقل شخصين على صلة بداعش

أخبار الآن | كوبنهاغن - الدنمارك (صحف)



اعتـَقلت الشرطة الدنماركية شخصين في العاصمة كوبنهاغن بتهمة محاولة إمداد تنظيم داعش بطائرات مسيرة "درون" لاستخدامها في تنفيذ هجمات.



وقالت الشرطة في بيان إنهما اعتقلا بعد عمليات دهم للشرطة وأجهزة الأمن والاستخبارات في كوبنهاغن.



وتابعت الشرطة أنها تشتبه أن الشخصين عضوان في شبكة أوسع نطاقاً تقوم بشحن طائرات "درون" وإمدادات أخرى لداعش من الدنمارك لاستخدامها في القتال.



ولم تكشف الشرطة عن اسميهما أو أي تفاصيل أخرى عنهما.



وقالت في البيان إنهما اتهما بمحاولة التواطؤ مع منظمة إرهابية في الخارج وسيمثلان أمام محكمة اليوم الخميس.



وزاد داعش من استخدامه للطائرات المسيرة في تنفيذ هجمات في سورية والعراق.



وكان وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون، قد حذر في وقت سابق من شن مسلحي داعش في أفغانستان، هجمات إرهابية على بريطانيا ودول أوروبية أخرى، ما أثار تساؤلات بشأن توفير بريطانيا الملاذ الآمن لتنظيمات أخرى متورطة في الإرهاب.

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