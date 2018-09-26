2.5 مليار دولار لمحو أمية الفتيات حول العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

تعهدت كل من فرنسا وبريطانيا وكندا أمام الأمم المتحدة أن تتمكن كل الفتيات في العالم من تحصيل العلم في المدارس بحلول 2030، وخصوصا في إفريقيا حيث العقبات لا تزال كثيرة أمام تحقيق ذلك..

نتابع التقرير التالي مع جمانة بشان.

في الأزمات... الفتيات هنّ أبرز الضحايا نتيجةً لتعرضهنّ لانتهاكات عدة، من تزويجهن قسراً وحرمانهنّ من التعليم.. اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انعقد الثلاثاء بنيويورك كان للفتيات نصيب منه..

ثلاثة زعماء غربيون قدموا وعودا تصل إلى مليارين و500 مليون دولار لمحو أمية الفتيات حول العالم بحلول 2030 ..بفضل الشراكة العالمية للتربية التي تشمل إضافة إلى الدول الثلاث النرويج والإمارات وهولندا ..إذ تعمل هذه الشراكة التي أُطلقت عام 2002 في نحو 60 دولة نامية من أجل تعزيز البنى التربوية.

رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أعربت عن أسفها قائلة إن هناك 130 مليون فتاة لم يذهبن إلى المدارس في العالم ، فيما صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه تحدٍّ هائل أمام 440 مليون طفل إفريقي يجب أن يلتحق بالمدارس بحلول 2030.

الرئيس الفرنسي ذكر بأن 63% من الأميين في العالم هم من النساء، وشدد على وجود العديد من العقبات أمام تحصيل الفتيات للعلم أولها الفقر والحمل المبكّر والعنف الجنسي والمعايير الاجتماعية الصارمة..

ومن بين الإجراءات لمواجهة هذا الوضع، تعزيز مشاريع قوانين لضمان 12 عاما من التعليم الأساسي بشكل مجاني والوقاية من الحمل المبكّر والتصدي للأفكار المسبقة المرتبطة بالجنس.

وطبقاً لتقرير تقييم التقدم الذي تم إحرازه تجاه تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فإن عدد الأطفال الذين التحقوا في المدارس الابتدائية في أفريقيا زاد من 60 مليوناً سنة 2000 إلى حوالي 250 مليوناً اليوم ..

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