ماي: على إيران الالتزام بالاتفاق النووي

أخبار الآن| نيويورك- امريكا (أ ف ب)

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على أن النظام الإيراني ظل لسنوات عديدة مصدر قلق للمجتمع الدولي ، وذكرت بأن ما تفعله إيران من خلال نشر الصواريخ الباليستية ودعم حزب الله والجماعات الحوثية في اليمن خرق للإجماع الدولي

وصرّحت ماي بأن على إيران أن تفي بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي ، مشددة على أنه يجب مساءلة نظام الأسد وتحميله مسؤولية استخدام السلحة الكيماوية فيما يخص الشان السوري .

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