كوريا الشمالية تنوي الانضمام لصندوق النقد الدولي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن كوريا الشمالية ترغب في الانضمام إلى المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، ويأمل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يأمل في تداول أسلحته النووية من أجل التنمية الاقتصادية.

وفي حديثه في مناقشة استضافها مجلس العلاقات الخارجية ومعهد سياسة مجتمع آسيا ، والجمعية الكورية ، قال مون إن سيول تخطط لدعم التنمية الاقتصادية الوطنية لكوريا الديمقراطية في حالة رفع العقوبات بعد "نزع السلاح النووي".

وقال رئيس كوريا الجنوبية: "تعتزم كوريا الجنوبية أخذ زمام المبادرة في وضع ثقلها وراء التنمية الاقتصادية الكورية الشمالية ، بما في ذلك بناء البنية التحتية". "أعتقد أن ذلك سيوفر أيضًا حيوية ونموًا جديدًا لاقتصاد كوريا الجنوبية".

ومع ذلك ، قال رئيس كوريا الجنوبية إنه سيكون هناك "عدد من القيود" في حالة قيام سيول بالعمل على مساعدة التنمية الاقتصادية الوطنية في بيونغ يانغ ، مشددًا على ضرورة الدعم من المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف "أعتقد أن الصناديق الدولية التي تدعم البنية التحتية لكوريا الشمالية ستحتاج إلى أن يتم إنشاؤها". "ينبغي على الوكالات الدولية الأخرى ، بما في ذلك البنك الدولي (WB) ، والمنتدى الاقتصادي العالمي ، وبنك التنمية الآسيوي ، مساعدة كوريا الشمالية."

وقال مون إن بيونجيانج مستعدة لقبول الدعم من المنظمات الدولية ، بما في ذلك صندوق النقد الدولي (IMF).

"لقد أكدت أن الجانب الكوري الشمالي لديه الرغبة في الانخراط في الإصلاح والانفتاح من خلال الانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي" ، قال.

أعلن وزير المالية في كوريا الجنوبية كيم دونج يون في مايو أن سول تسعى إلى اختصارات للسماح لكوريا الشمالية بتلقي التمويل والدعم من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) ، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD).

وقد رأى إعلان بيونج يانج المشترك الأسبوع الماضي أن الكوريتين توافقان على تعزيز التعاون الاقتصادي ، مع خطط لاستئناف العمل في مجمع كايسونج الصناعي (KIC) ، وجبل كومجانج السياحي ، عندما تسمح الظروف بذلك.

في كلمته يوم الثلاثاء ، قال مون إن هذه المشاريع "ستعطي فرص نمو جديدة" لشركات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ولدى سؤاله عن السبب في اختيار كيم جونغ أون طريقا مختلفا عن والده ، الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ إيل ، قال مون يوم الثلاثاء إن موقف كيم الأصغر كان مختلفا جدا عن أسلافه.

"من تجربتي الخاصة ، وكما شاهدت [من خلال البث الحي للقمة] ، فإن الرئيس كيم لديه أسلوب مفتوح ومباشر للغاية ومهذب ، يعامل الشيوخ باحترام رغم أنه شاب" ، قال مون في مناقشته. "لديه إرادة قوية جدا لتطوير كوريا الشمالية اقتصاديا."

ونسبًا إلى تصريحات كيم ، أعاد مون تأكيد اعتقاده بأن كيم جونغ أون لديه "رغبة صادقة في التخلي عن الأسلحة النووية" في مقابل التنمية الاقتصادية بمجرد أن توفر الولايات المتحدة ضمانات أمنية.

"أنا على دراية تامة بأن العديد من الناس في جميع أنحاء العالم يقولون إنهم لا يزالون يثقون في كوريا الشمالية ، أو أنها خدعة ، أو أنها محاولة لشراء الوقت على الرغم من أن كوريا الشمالية لم تتخذ تدابير مختلفة لنزع السلاح النووي" ، كما نقلت مون عن كيم. كما أخبره.

وقال زعيم كوريا الشمالية إن بيونجيانج ليس لديها ما تكسبه من خداع أو شراء الوقت.

"ستقوم الولايات المتحدة برد قوي إذا قمنا بذلك ، وكيف يمكننا التعامل مع مثل هذا الانتقام؟ أرجو أن تصدق (صدقنا) هذه المرة ، "كما قال كيم.

وفى مقابلة منفصلة مع فوكس نيوز ، قال مون يوم الثلاثاء أيضا انه سيتم التعجيل بعملية نزع السلاح النووي إذا التزمت الولايات المتحدة بتزويد بيونجيانج بضمانات أمنية وإعادة تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. علاقات دبلوماسية.

وقال مون في النص الكامل للمقابلة التي قدمها مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية: "لهذا السبب أعتقد أن الجدول الزمني الشمالي لإكمال نزع السلاح النووي خلال فترة ولاية الرئيس ترامب ليس أمرا لا يمكن تحقيقه".

كما قال مون إن "التدابير المقابلة" المذكورة في إعلان بيونغ يانغ المشترك كشرط لإيقاف تشغيل مركز أبحاث يونجبيون النووي بالكامل لن يعني بالضرورة تخفيف العقوبات.

وأوضح أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ إجراءات مختلفة لإنهاء العلاقات العدائية ، حسب تصريحه ، بما في ذلك إعلان نهاية الحرب ، والمساعدة الإنسانية ، وإنشاء مكتب اتصال في بيونغ يانغ ، وتبادل الوفود الاقتصادية والفرق الفنية.

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