فيضانات ناجمة عن فلورنس تتجه نحو ساوث كارولاينا الأمريكية؟

أخبار الآن | تشارلستون- ساوث كارولاينا (رويترز)

حثت السلطات الأمريكية ما بين ستة آلاف وثمانية آلاف شخص في جورجتاون بولاية ساوث كارولاينا على مغادرة منازلهم نظرا لأن الأنهار التي غمرتها مياه الأمطار المصاحبة للإعصار فلورنس قد تفيض في مناطقهم يوم الأربعاء.

وقال راندي أكرز نائب مسؤول المعلومات العامة بمقاطعة جورجتاون إن ليس واضحا كم عدد السكان الذين امتثلوا لذلك.

وتقع جورجتاون عند التقاء ثلاثة أنهار هي واكامو وجريت بي دي وسامبيت. وقد تجنبت المدينة إلى حد كبير الضربة الأولى العنيفة للإعصار فلورنس الذي وصل إلى اليابسة يوم 14 سبتمبر أيلول وهو مصنف كإعصار من الدرجة الأولى وأسفر عن مقتل 46 شخصا في ثلاث ولايات.

لكن المدينة التي يعيش فيها تسعة آلاف شخص تقع في مسار فيضانات قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إنها قد تكون شديدة مع اتجاه المياه التي صاحبت الإعصار إلى المحيط.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن المياه قد تغمر مناطق في جورجتاون بارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار خلال الأيام المقبلة مع فيضان نهري بي دي وواكامو. وأضافت أن الفيضانات قد تقطع الطرق السريعة وتعزل بعض المناطق.

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