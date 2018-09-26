عالم أعصاب: أونج سان سو كي مثال عن تحوّل الضحية الى ظالم

أخبار الآن | هانوي - فيتنام (وكالات)

كتب البروفيسور أوليفييه أولييه (Olivier Oullier)، وهو عالم أعصاب وقد شغل منصب عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي، مقال رأي في صحيفة "ذا ناشيونال" (The National) تحدث فيه عن تجربته في فيتنام خلال حضور اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تحدثت خلاله مستشارة الدولة في ميانمار أونج سان سو كيي، طارحاً عدة تساؤلات عن نظرتها تجاه أعمال العنف الممنهجة التي تُرتكب بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

وفي مقاله يسأل أولييه "كيف يمكن لسيدة مثل سو كيي، التي أمضت 15 سنة من حياتها تحت الإقامة الجبرية (عام 1989 لمعارضتها لحكومة ميانمار) أن تفقد إحساسها اخلاقياً تجاه ما يحصل لأقلية تتعرض لابادة في بلادها، وذلك بحسب وصف الامم المتحدة".

وأشار، حسب خبرته في علم الأعصاب، إلى ان كثيرين ربما يلومون سو كيي كونها لم تظهر تعاطفاً مع أولئك الذين يتعرضون للاضطهاد، مشيراً إلى ان ذلك منطقي لكن الأدمغة البشرية نادراً ما تعمل بهذه الطريقة.

وكشف أنه خلال الاجتماع اعترفت سو كيي بأن وضع روهينغيا كان من الممكن التعامل معه بشكل أفضل، معتبراً أن البعض يعتبر أن هذا الموقف جاء متأخراً بعد خمس سنوات من الازمة التي تعيشها هذه الأقلية.

وختاماً توّصل الكاتب إلى استنتاج متعلق بأن الافتقار إلى التعاطف والاهتمام هو مجرد مثال آخر على تحوّل الضحية الى ظالم.

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطالب بابتعاد الجيش البورمي عن السياسة

تقرير أمريكي: جيش ميانمار شن حملة وحشية على الروهينغا