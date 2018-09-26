شراكة دولية بإلحاق كل الفتيات بالمدارس بحلول 2030

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (أ ف ب)

تعهدت كل من فرنسا وبريطانيا وكندا أمام الأمم المتحدة أن تتمكن كل الفتيات في العالم من تحصيل العلم في المدارس بحلول 2030 وخصوصاً في إفريقيا.

وأعلن رؤساء الدول الثلاثة أن الشراكة العالمية للتربية سيكون لها صندوق بقيمة مليارين و500 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات بفضل تمويل دولهم وأيضا النروج والإمارات وهولندا.

وأعربت رئيسة الحكومة البريطانية عن أسفها ، قائلة إن هناك 130 مليون فتاة لم يذهبن الى المدارس في العالم، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي.

واعلن المسؤولون الثلاثة أن الشراكة العالمية للتربية سيكون لها صندوق بقيمة 2,5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

وتعمل الشراكة التي أُطلقت في العام 2002 في نحو 60 دولة نامية من أجل تعزيز البنى التربوية.

وشدد ماكرون على ضرورة العمل على إلتحاق 440 مليون طفل إفريقي بالمدارس بحلول 2030.

وبعد أن ذكّر الرئيس الفرنسي بأن 63% من الأميين في العالم هم من النساء، بيّن أن هناك العديد من العقبات أمام تحصيل الفتيات للعلم مثل الفقر والحمل المبكّر والعنف الجنسي والمعايير الاجتماعية الصارمة جداً.

ومن بين الاجراءات لمواجهة هذا الوضع، تعزيز مشاريع قوانين لضمان 12 عاماً من التعليم الأساسي بشكل مجاني والوقاية من الحمل المبكّر والتصدي للأفكار المسبقة المرتبطة بالجنس.

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