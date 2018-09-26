ترامب يندد بسلوك إيران وروسيا والصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجلس الأمن الدولي بسلوك إيران الذي يزداد عدائية ، مهاجما في الوقت نفسه روسيا بشأن كوريا الشمالية والصين على خلفية الانتخابات التشريعية الأميركية المقبلة.

وأشار ترامب أنه "في الاعوام التي تلت توقيع الاتفاق (النووي عام 2015) ازدادت ايران عدائية ".

وتوعد الرئيس دونالد ترامب الذي سحب بلاده من الاتفاق الموقع بين إيران والدول الست الكبرى، بأن العقوبات الأميركية على طهران ستطبق "في شكل كامل" بداية تشرين الثاني/نوفمبر، وستليها تدابير عقابية جديدة "أكثر شدة من أي وقت مضى للتصدي لمجمل سلوك إيران العدائي ".

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