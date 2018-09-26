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ترامب ينتقد نهج إيران ويصفها بـ "الدكتاتورية الفاسدة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

 

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، الثلاثاء، ووصفها بأنها "دكتاتورية فاسدة" تنهب الشعب الإيراني لسداد تكلفة العدوان في الخارج.

وأوضح ترامب، خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الهدف من الضغط الاقتصادي على إيران هو حرمان النظام من موارد يستخدمها لنشر الفوضى، والموت والدمار، على حد تعبيره.

وفي تصريحات للصحفيين في طريقه لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة قال ترامب إنه لن يلتقي مع الإيرانيين قبل أن "يغيروا نهجهم".

وقال الرئيس الأمريكي "تصرفت إيران بشكل سيء للغاية... ونحن نتطلع إلى إقامة علاقة جيدة مع إيران، لكن هذا لن يحدث الآن".

وزادت الخلافات بين واشنطن وطهران منذ مايو حين أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015، وفرض عقوبات على إيران.


 

 

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