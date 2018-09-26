ترامب: سنمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية

أخبار الآن| نيويورك- امريكا (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن عدوان ايران تزايد منذ توقيع الاتفاق النووي معها كما شدد على ان الولايات المتحدة الأمريكية ستمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية

كما ابدى ترامب اقتناعه الاربعاء بان الاوروبيين "سيحسنون التصرف" حول ايران رغم مشروعهم للمقايضة مع طهران بهدف الالتفاف على العقوبات الاميركية.

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