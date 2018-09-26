بولتون: إيران ستدفع ثمنا باهظا

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

هدد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جون بولتون إيران بأنها ستدفع ثمنا باهظا إن لم تغير نهجها السياسي. واتهم بولتون إيران بدعم الإرهاب حول العالم، وخص بهجماته قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، الذي وصفه بقاتل قاس وأكد أن الولايات المتحدة ستستخدم كل الوسائل لمحاسبته. كما شدد بولتون على أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران من خلال فرض العقوبات.

وقال بولتون في كلمة أمام مؤتمر "موحدون ضد إيران نووية"، إن الملالي في طهران يسموننا بالشيطان الأكبر... وأتصور أنهم سيأخذونني على محمل الجد، بعد أن أؤكد لهم اليوم: في حال دخلتم في المواجهة معنا أو مع حلفائنا أو شركائنا، وفي حال ألحقتم أضرارا بمواطنينا، وفي حال واصلتم الأكاذيب والاحتيال والمخادعة، ستدفعون ثمنا باهظا بالفعل".

ووصف بولتون في كلمته الاتفاق حول برنامج إيران النووي بأنه أسوأ فشل دبلوماسي في التاريخ الأمريكي، حيث لا يضمن أي إجراءات للتعامل مع أنشطة النظام (الإيراني) المزعزعة للاستقرار أو قيامه بتطوير ونشر الصواريخ الباليستية..

واعتبر كذلك أن الصفقة فشلت بتحقيق هدفها الأساسي، ألا وهو منع إيران من سبل امتلاك قنبلة نووية بشكل دائم. وأضاف أن "خامنئي الآن رهن الخيار. ونحن قد عرضنا طريقا نحو مستقبل مزدهر لإيران كلها، يستحقه الشعب الإيراني الذي عانى طويلا من الحكم الاستبدادي..

وأكد أن "الولايات المتحدة ليست ساذجة... وأيام بقاء طهران وداعميها بلا عقاب ولت. هذا النظام القاتل وداعموه سيواجهون عواقب جدية إن لم يغيروا سلوكهم. وأود أن تكون رسالتي واضحة: نحن نتابعكم ونحن سنأتي لمحاسبتكم".

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