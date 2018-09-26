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اليابان: منفتحون على عقد قمة مع كيم جونغ أون

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أنّه منفتح على عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، على غرار القمة التاريخية التي جمعت الأخير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر يونيو/حزيران الماضي في سنغافورة.

وقال آبي، خلال كلمته أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، إنّه مستعدّ لانطلاقة جديدة تترجَم بقمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي.  ووقّع كيم وترامب وثيقة شاملة خلال القمة التاريخية بينهما، كان من أبرز بنودها التأكيد على أن أمريكا وكوريا الشمالية تلتزمان بالعمل على نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. 

ووفقاً للوثيقة، ستتبع القمة التاريخية مفاوضات لاحقة يقودها وزير الخارجية الأمريكي (مايك بومبيو) ومسؤول كوري شمالي. وتُلزِم الوثيقة، الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بالكشف عن بقايا الأجسام المتحللة لأسرى الحرب الفيتنامية، والمفقودين، وإعادة من كُشف عنهم إلى بلادهم فوراً.   

وكان ترامب وصف الاجتماع مع كيم بأنه أفضل مما كان يتوقعه أي شخص، وأكد أنه كوّن علاقة جيدة مع زعيم كوريا الشمالية في بداية قمة تاريخية جمعتهما في سنغافورة.

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#ترامب #كيم جونغ أون #اليابان #كوريا الشمالية

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