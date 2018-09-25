ماكرون يدعو للحوار والتعددية بشأن إيران

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الامريكية (وكالات)‏

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الحوار والتعددية بشأن إيران , في ‏رد إعتبره مراقبون غير مباشر على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأمم ‏المتحدة لاتخاذ موقف متشدد من إيران. ‏



و قال ماكرون أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة إن الاتفاق النووي المبرم ‏مع إيران في 2015 يحد من برنامجها النووي , كما دعا الى ‏التوصل لحل حول سوريا لا يعتمد فقط على مقررات أستانة بل على دول الجوار السوري ‏أيضاً.‏

و كان الرئيس الاميركي دونالد ترامب دعا أمام الأمم المتحدة حكومات العالم إلى ‏‏"عزل النظام الايراني" في حين أثنى على نجاح مبادرته "الجريئة" للسلام مع ‏كوريا الشمالية.‏

وقال في كلمته أمام الجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة في نيويورك "لا ‏يمكننا السماح بان يمتلك الداعم الرئيسي للإرهاب في العالم أخطر الأسلحة على ‏كوكب الأرض" من أجل "تهديد أميركا" أو إسرائيل.‏

واضاف "نطلب من جميع الدول عزل النظام الإيراني طالما استمر في عدوانه" ‏و الى "دعم الشعب الايراني".‏

وندد ترامب بما وصفها بالدكتاتورية الفاسدة التي تحكم في طهران، مبررا ‏الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2015 الهادف إلى منع إيران من تطوير ‏القنبلة الذرية، واعادة فرض العقوبات الاميركية، وسيدخل آخرها حيز التنفيذ في ‏الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.‏

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