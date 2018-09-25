ماكرون يدعو للحوار والتعددية بشأن إيران
أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الامريكية (وكالات)
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الحوار والتعددية بشأن إيران , في رد إعتبره مراقبون غير مباشر على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأمم المتحدة لاتخاذ موقف متشدد من إيران.
و قال ماكرون أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة إن الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 يحد من برنامجها النووي , كما دعا الى التوصل لحل حول سوريا لا يعتمد فقط على مقررات أستانة بل على دول الجوار السوري أيضاً.
و كان الرئيس الاميركي دونالد ترامب دعا أمام الأمم المتحدة حكومات العالم إلى "عزل النظام الايراني" في حين أثنى على نجاح مبادرته "الجريئة" للسلام مع كوريا الشمالية.
وقال في كلمته أمام الجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة في نيويورك "لا يمكننا السماح بان يمتلك الداعم الرئيسي للإرهاب في العالم أخطر الأسلحة على كوكب الأرض" من أجل "تهديد أميركا" أو إسرائيل.
واضاف "نطلب من جميع الدول عزل النظام الإيراني طالما استمر في عدوانه" و الى "دعم الشعب الايراني".
وندد ترامب بما وصفها بالدكتاتورية الفاسدة التي تحكم في طهران، مبررا الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2015 الهادف إلى منع إيران من تطوير القنبلة الذرية، واعادة فرض العقوبات الاميركية، وسيدخل آخرها حيز التنفيذ في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.
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