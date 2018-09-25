"طفلة نيوزيلندا الأولى" في أروقة الأمم المتحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دخلت الطفلة نيف تي إراها للمرة الأولى أروقة وقاعات الأمم المتحدة ببطاقة كتب عليها "طفلة نيوزيلندا الأولى"، وذلك برفقة والدتها رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن ووالدها كلارك جيفورد، الذي يتفرغ لرعاية الطفلة.

الطفلة البالغة ثلاثة أشهر جلست ببحضن والدها ضمن وفد نيوزيلندا بينما كانت والدتها تلقي كلمتها في قمة للسلام بالجمعية العامة، أمس الاثنين.

وأرديرن (38 عاما) هي ثاني زعيمة منتخبة في العالم تضع مولودا وهي في السلطة، بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو في 1990.

وفي وقت سابق أمس، نشر جيفورد صورة على تويتر لبطاقة نيف الأمنية التي تجيز حضورها التجمع السنوي لزعماء العالم.

وأرديرن هي أصغر من يشغل منصب رئيس وزراء نيوزيلندا، وأول من تأخذ إجازة وضع أثناء شغلها المنصب.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة سعيدة لوجود الطفلة نيف في قاعة اجتماعات الجمعية العامة.

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