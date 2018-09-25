روحاني: ترامب يحاول الإطاحة بالقيادة الايرانية

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الامريكية (وكالات)‏

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن واشنطن تدعو للمحادثات مع طهران ‏وتحاول في نفس الوقت إسقاط النظام الإيراني , ملوحا بأن إيران ستقابل ‏التهديدات بتهديدات ممثالة.‏

و إنتقد رمحاني في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة إنسحاب الولايات ‏المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الماضي , متهما ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي إلى الإطاحة بالقيادة الإيرانية.‏

و تابع روحاني في كلمته أنه لا يمكن إجبار أي أحد على الجلوس الى طاولة ‏المفاضوات , مضيفاً أن العقوبات الأميركية خطيرة على شعوب عدة وليس على ‏إيران وحدها.‏

و كان روحاني هاجم الولايات المتحدة الأمريكية و إتهمها بدعم مسلحين ‏وتدريبهم لتنفيذ الهجوم الملح الأخير على العرض العسكري في إقليم الأحواز ‏جنوب غرب إيران و أدى الى سقوط 29 قتيلا و أكثر من 50 جريحاً معظمهم من ‏عناصر الحرس الثوري الإيراني.‏



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