روحاني: ترامب يحاول الإطاحة بالقيادة الايرانية
أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الامريكية (وكالات)
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن واشنطن تدعو للمحادثات مع طهران وتحاول في نفس الوقت إسقاط النظام الإيراني , ملوحا بأن إيران ستقابل التهديدات بتهديدات ممثالة.
و إنتقد رمحاني في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة إنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الماضي , متهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي إلى الإطاحة بالقيادة الإيرانية.
و تابع روحاني في كلمته أنه لا يمكن إجبار أي أحد على الجلوس الى طاولة المفاضوات , مضيفاً أن العقوبات الأميركية خطيرة على شعوب عدة وليس على إيران وحدها.
و كان روحاني هاجم الولايات المتحدة الأمريكية و إتهمها بدعم مسلحين وتدريبهم لتنفيذ الهجوم الملح الأخير على العرض العسكري في إقليم الأحواز جنوب غرب إيران و أدى الى سقوط 29 قتيلا و أكثر من 50 جريحاً معظمهم من عناصر الحرس الثوري الإيراني.
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