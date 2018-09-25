داعش يحاول إنشاء مركز دعم الخلايا النائمة

أخبار الآن | أمريكا - (وكالات)

كشف مدير مركز مكافحة الإرهاب لرابطة الدول المستقلة، أندريه نوفي كوف، أن تنظيم داعش يحاول إنشاء نقطة دعم في منطقة آسيا الوسطى، وتفعيل الخلايا النائمة..

وقال نوفي كوف، خلال افتتاح المرحلة الثانية من تدريبات "إيسيك كول- مكافحة الإرهاب - 2018" إنه تـَقرر خلال تطوير سيناريو التدريبات المشتركة لمكافحة الإرهاب القيام بالتركيز على تلك المشاكل الرئيسة بالتنسيق مع الشركاء، والتي تُمثل تهديداً حقيقياً ليس فقط لأمن جمهورية قيرغيزستان بل لمنطقة آسيا الوسطى ككل ..

وأشار نوفيكوف، إلى أن "داعش يحاول إنشاء مركز دعم جديد لما يسمى بالخلافة في المنطقة، وتفعيل الجماعات النائمة التي كونها..

يذكر أن تنظيم داعش احتل خلال عامي 2014 و 2015 مناطق واسعة في سوريا والعراق، وبدأ التحالف بقيادة الولايات المتحدة منذ عام 2014 بتنفيذ عملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابي في العراق، ومن ثم في سوريا ..

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