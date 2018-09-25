ثوران مدمر لبركان "أناك كراكتاو" في إندونيسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت إندونيسيا ثوران بركان أناك كراكتاو للمرة الرابعة والأربعين هذا الأسبوع وذلك حسبما ذكرت الوكالة الإندونيسية للطقس والجيوفيزياء.

حيث يقع البركان بين جزيرتي جاوة وسومطرة وقد أدى ثورانه المدمر إلى مقتل ما يقارب 35 ألف شخص عام 1883 وكان له الفضل في ظهور جزيرة جديدة عام 1927 بفعل ثوران وقع تحت الماء.

وتعود بداية نشاط البركان إلى يونيو/حزيران الماضي لكنه لم يسبب أية اضطرابات في حركة الطيران و لم يؤثر على السياحة.

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