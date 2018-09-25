ترامب يثمّن الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي من كوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



افتتح الرئيس الامريكي ترامب الان الجلسة الخاصة بالجمعة العامة للامم المتحدة وقال " تفاعلنا بإيجابية مع الدول الأعضاء بشان الامم المتحدة و قضية كوريا الشمالية ، وقال دول الخليج حققت تقدما في مجال مكافحة التطرف والإرهاب نحترم الدول التي تسعى لتثبيت تاريخها والولايات المتحدة لا تتعدى على حريتها " ، وتم الاتفاق مع كوريا الشمالية لنزع الأسلحة النووية لمصلحة الدول

وتعمل الولايات المتحدة مع مجلس التعاون الخليجي حتى تنهض دول الشرق الاوسط بالازدهار هذا وقد تم إجراء مشاورات مثمرة مع زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة وقد أجريت محادثات مثمرة وبناءة مع زعيم كوريا الشمالية لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي

كما عرض ترامب الانجازات الاقتصادية لإدارته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وإحداثه لتغيير تاريخي ، كما أشار لتوقف التجارب النووية لكوريا الشمالية وتم تفكيك بعض المرافق العسكرية نتطلع لعلاقة «عظيمة» مع طهران لكن ذلك لن يحدث حالياً ، وان القدرات العسكرية ستصبح قريباً أعظم مما هي عليه وقد ندعم الحرية والاستقلال في جميع دول العالم ونرفض الطغيان بكل أنواعه.

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