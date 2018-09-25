ترامب يتوعد إيران بعقوبات جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إن بلاده ستفرض المزيد من العقوبات على إيران، منددا بالديكتاتورية في إيران التي تسرق الشعب من أجل تمويل الإرهاب ، على حد تعبيره ، وأوضح ترامب، خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الهدف من الضغط الاقتصادي على إيران هو حرمان النظام من موارد يستخدمها لنشر الفوضى.

وعبر ترامب عن اعتزامه فرض المزيد من العقوبات بعد استئناف العقوبات النفطية على إيران في الخامس من نوفمبر ، وأكد أن بلاده لن تسمح "لأكبر داعم للإرهاب في العالم بامتلاك أخطر الأسلحة" ، وعقب انسحابه من الاتفاق النووي، أعاد الرئيس الأميركي فرض العقوبات الاقتصادية على طهران في مطلع أغسطس، على أن تفرض مجموعة جديدة من العقوبات في نوفمبر تستهدف

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أنه لا يعتزم لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم وجود مطالب بذلك.

وكتب ترامب على تويتر نافياً لقاء الرئيس حسن روحاني، وجاءت التغريدة قبل ساعات من كلمتي الرئيسين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد أربعة أشهر على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.

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