إتفاق بين إيران والقوى الكبرى للحفاظ على التجارة

أخبار الآن | نيويورك - أمريكا - (رويترز)

قالت القوى المتبقية ضمن الاتفاق النووي إنها وافقت على مواصلة العمل على خلق آلية خاصة للحفاظ على التجارة مع إيران ، بما في ذلك في مجال النفط بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرم عام 2015.

وقالت فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع مع مسؤولين كبار من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران إن المشاركين رحبوا بالمقترحات العملية للحفاظ على قنوات الدفع وتطويرها، ولا سيما المبادرة لتدشين آلية خاصة لتسهيل الدفع فيما يتعلق بصادرات إيران بما في ذلك النفط.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو التخلي عن الاتفاقية واستعادة العقوبات الاقتصادية على إيران ، بما في ذلك تلك التي تسعى إلى إجبار عملاء النفط الكبار في منظمة أوبك على التوقف عن شراء الخام الإيراني.

وتتمثل الفكرة في التحايل على العقوبات الأمريكية المقرر إعادتها في نوفمبر / تشرين الثاني ، والتي بموجبها يمكن لواشنطن أن تقطع من النظام المالي الأمريكي أي بنك يسهّل صفقة نفط مع إيران.

وقال دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى: "المفتاح هو الحفاظ على جميع الاحتمالات مفتوحة حتى نتمكن من الإشارة إلى الإيرانيين بأن الباب لا يغلق".

وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي فشل حتى الآن في وضع إطار قانوني عملي لحماية شركاته من العقوبات الأمريكية التي تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) ، وتسعى ، من بين أمور أخرى ، إلى خنق مبيعات النفط الإيرانية.

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