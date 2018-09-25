أوروبا تتجاهل العقوبات الأمريكية على إيران بطريقة قانونية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

صرحت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني بأن الاتحاد الأوروبي سيقوم بإنشاء كيان قانوني لتسهيل الدفع والمعاملات المالية القانونية في ما يتعلق بصادرات إيران، بما في ذلك النفط، والالتفاف بذلك على العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.

وأعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني مساء الاثنين في نيويورك أن الاتحاد الأوروبي سينشئ كيانا قانونيا بهدف مواصلة التجارة مع طهران، ولا سيما شراء النفط الإيراني، وبالتالي الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقالت موغيريني في ختام اجتماع خصص للبحث في ملف الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي إنّ "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستنشئ كيانا قانونيا لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران".

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