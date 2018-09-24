واشنطن: إيران تزعزع أمن المنطقة والعالم

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

حمّل كبارُ المسؤولين في البيت الأبيض إيران مسؤولية تقويض الأمن في منطقة الشرق الأوسط, في حين دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جميع الدول للتصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للإستقرار في المنطقة.

من جهته حمل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بومبيو والمندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي حمل إيران مسؤولية الهجمات على سوريا ولبنان وإسقاط الطائرة الروسية.



و كان المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران برايان هوك قال إن واشنطن ستشدد من عقوباتها على إيران، لمنعها من الحصول على الإيرادات التى تحتاجها لتمويل الإرهاب، واصفًا إياها بأكبر دولة راعية للإرهاب فى العالم.

واعتبر المبعوث الأمريكي "أن نظام العقوبات الذى أعاد واشنطن فرضه على إيران قبل أشهر ويمتد فى نوفمبر المقبل إلى قطاعي النفط والمصارف يشجع على إستقرار المنطقة".



وأوضح هوك "أن واشنطن عازمة على تقوية نظام العقوبات حتى يتم تشجيع السلام والاستقرار فى المنطقة" ، لافتًا إلى أن العقوبات ستبدأ فى نوفمبر المقبل وستكون أقوى عقوبات تفرضها واشنطن وتستهدف قطاعي الطاقة والمصارف.



وحذر المبعوث الأمريكي من الاستثمار فى إيران، واصفًا إقتصادها بـ"الأسود الشهير بغسيل الأموال" , مشيرًا إلى أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على نصف الاقتصاد الإيراني وهذا يمثل مشكلة لمن يريد الاستثمار فى إيران.

و إعتبر هوك "أن الخطأ الكبير من الإدارة الأميركية السابقة هو أنها خصصت الاتفاق مع إيران فقط للبرنامج النووي" ، موضحًا أن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب فى العالم وتقوم بإنفاق مليارات الدولارات لتمويل ميليشياتها في سوريا والعراق واليمن".

اقرا ايضا

إيران تقبض على منفذي هجوم الأحواز