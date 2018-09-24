ترامب يلتقي رئيس وزراء اليابان في نيويورك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد لقاءً مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في نيويورك، وذلك قُبيل تجمّع زعماء العالم في الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

ومن المنتظر أن يشهد مقر الأمم المتحدة في شرق مانهاتن، وصول رؤساء أكثر من 130 دولة وحكومة، وأربعة نواب رؤساء ووزراء خارجية أكثر من أربعين بلدا.

وغرد ترامب على تويتر "أنا ذاهب إلى نيويورك. سأكون مع رئيس الوزراء الياباني آبي هذا المساء. سأتحدث عن "الملفَين" العسكري والتجاري، لقد فعلنا الكثير لمساعدة اليابان، نودّ أن نرى مزيدًا من العلاقات التبادلية. الأمر سينجح!".

وسيتم خلال أسبوع إلقاء كلمات " خطاب لكلّ من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة" ستطرح خلالها قضايا وحوادث من كل الأنواع.

وكغيره من الرؤساء الأمريكيين الذين سبقوه، سيترأس ترامب اجتماعا لرؤساء الدول والحكومات مع التركيز على إيران.

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