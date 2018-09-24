إيران تقبض على منفذي هجوم الأحواز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي إنه تم القبض على شبكة ”كبيرة“ من المشتبه بهم لصلتهم بالهجوم على عرض عسكري في مدينة الأحواز يوم السبت أسقط 25 قتيلا.

ونقلت وكالة ميزان للأنباء عن علوي قوله أثناء مشاركته في جنازة لضحايا الهجوم إنه "تم القبض بالفعل على عدد كبير من هذه الشبكة".

واتهم الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق، "نظاما أجنبيا" تدعمه الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم الذي أوقع قتلى وجرحى جنوب غربي البلاد.

يذكر أن الأحواز ومدن إيرانية أخرى شهدت تظاهرات شعبية احتجاجا على السياسات العنصرية للنظام الإيراني.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في وقت سابق أن بلاده إيران لن تقلص أبداً قدراتها الدفاعية وستزيدها يوما بعد يوم، ملمحا إلى أن الصواريخ التي تقوم طهران بتطويرها تثير غضب الولايات المتحدة.

وتمارس إدارة ترامب استراتيجية حازمة تجاه إيران منذ إعلان الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في وقت سابق من العام الجاري وبدء إعادة فرض العقوبات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق.

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