قراصنة يختطفون طاقم سفينة سويسرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)



اختطف قراصنة 12 شخصا من أفراد طاقم سفينة شحن سويسرية كرهائن في المياه النيجيرية، وفق ما أفادت الشركة المشغّلة السفينة.



وقالت البحرية وشرطة المسطحات المائية في نيجيريا إنهما ليس لديهما علم بحادث الاختطاف وإنهما ستتحريان الأمر.

وقالت شركة ماسول للشحن، التي تدير السفينة إم.في غلاروس، إن القراصنة صعدوا على ظهر السفينة واختطفوا 12 من أفراد الطاقم المكون من 19 شخصا.

وأشارت إلى أن السفينة كانت محملة بالقمح، وكانت تبحر بين العاصمة التجارية لاغوس جنوب غرب البلاد ومدينة بورت هاركورت في الجنوب، وهي المركز النفطي لدلتا النيجر.

وقالت إن الهجوم وقع على بعد نحو 45 ميلا بحريا جنوب غربي جزيرة بوني.

وعلقت ماسول في بيانها قائلة إن: "الشركة تعمل مع السلطات والمتخصصين لضمان الإفراج السريع والآمن عن الرهائن"، ولم يكشف البيان عن جنسيات أفراد الطاقم.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية إنها علمت من الشركة أنه لا أحد من بين أفراد الطاقم من سويسرا.

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