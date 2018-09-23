داعش يبث تسجيلاً قبيل هجوم الأحواز

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (رويترز)

في إستكمال لإدعاءاته المغلوطة , نشر تنظيم داعش الإرهابي عبر وكالة أعماق التابعة له تسجيلاً مصوراً لثلاثة رجال داخل مركبة زعُم أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ الهجوم على العرض العسكري في إيران في إقليم الأحواز جنوب غرب إيران.



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و زعم داعش في التسجيل أن رجلين يتحدث إثنان منهما باللغة العربية عن الجهاد بينما تحدث الثالث بالفارسية قائلا إنهم سيستهدفون قوات الحرس الثوري الإيراني على حد ما جاء في التسجيل المزعوم.



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