خطط طارئة لانتخابات بريطانية مبكرة

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

كشفت وسائلُ إعلام بريطانية عن أن مساعدين لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، بدأوا في وضعِ خُطَطٍ طارئةٍ لإجراء انتخابات مبكرة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لإنقاذ خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي وكذلك منصبها.

صحيفة "تليغراف" البريطانية نقلت عن مصادر لم تَكْشِف عنها النقاب، أن بعضا من أعضاءِ حكومة رئيسة الوزراء سيطلبون "خطةً بديلة" لاقتراحها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، وقد يستقيلون إذا لم تغير نهجها.

صحيفة "صنداي تايمز" ذكرت أن عضوين كبيرين في الفريق السياسي لماي شرعا في التحضير لإجراء انتخابات في الخريف؛ لكسب تأييد الناس لخطة جديدة بعد تعرض مقترحاتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي لانتقادات خلال اجتماع قمة عقد في سالزبورج الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن هناك "تكهنات" حول انسحاب إيستر مكفي، وزيرة العمل والمعاشات، من اجتماع الحكومة الإثنين المقبل، إذا لم يتم طرح اقتراح جديد، في حين تشير توقعات أيضا إلى احتمال أن تقدم وزيرة التنمية الدولية بيني موردونت استقالتها، على الرغم من أن الصحيفة قالت، إن أصدقاء لها نفوا أنها ستستقيل.

وأشارت "تليغراف" إلى أن ساجد جاويد، وزير الداخلية، يؤيد التوصل لاتفاق ييسر على بريطانيا التوقيع على اتفاقيات تجارية، ولكن من غير المحتمل أن يستقيل.

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