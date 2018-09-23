النروج توقف روسياً بتهمة التجسس

أخبار الآن | أوسلو - النروج

إعتقلت السلطات النروجية مواطناً روسياً في مطار أوسلو يشتبه بممارسته التجسس خلال مؤتمر شهده البرلمان النرويجي.



وقال متحدث باسم الاستخبارات النروجية إنه تم إيقاف المواطن لأسبوعين على ذمة التحقيق للاشتباه بممارسته نشاطاً إستخباراتياً غير قانوني , وقد يواجه عقوبة السجن ثلاثة أعوام.

و الموقوف الروسي عمره 51 عاما بحسب الاعلام النروجي , موضحاً "تمت عملية التجسس في إطار مؤتمر بين البرلمانات يضم 34 بلداً عقد الخميس والجمعة في البرلمان النروجي".



و كتب السفير الروسي لدى النروج على حسابه على فيسبوك "نعتبر أن إعتقاله وتوقيفه يستندان الى ذريعة تثير السخرية".



و سبق أن إتهمت النروج روسيا بمحاولات قرصنة ألكترونية وتجسس.



و في نيسان / أبريل الفائت ، أوقف مواطن نروجي في روسيا للاشتباه بممارسته التجسس , وقد أقر بأنه ساعد أجهزة بلاده.



ولا يزال ألفرد برغ البالغ من العمر "62 عاما" موقوفاً في إنتظار محاكمته , وكان قد أوقف في موسكو و في حوزته ثلاثة آلاف يورو. وقال الاعلام الروسي "إنه كان يتلقى وثائق سرية تتصل بالأسطول العسكري الروسي".





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