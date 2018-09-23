الشرق الأوسط: البغدادي فرّ إلى أفغانستان

أخبار الآن | ننغرهار - أفغانستان (الشرق الأوسط)

نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن زعيم إحدى الجماعات الدينية الباكستانية قوله إن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش موجود حاليا في أفغانستان بعد ان فر من مخبئه على الحدود العراقية السورية.

وأضاف المصدر حسب الصحيفة، ان عدة مئات من أفراد داعش دخلوا الأراضي الأفغانية خلال الشهور الستة الماضية عبر الأراضي الإيرانية.

وتابعت الصحيفة نقلا عن المصدر أن معظم هؤلاء يقيمون "الآن في إقليم ننغرهار شرقي أفغانستان، وأن زعيمه أبو بكر البغدادي انتقل فعليا إلى أفغانستان".

وأوضحت أن من بين القادمين مئات من العرب وغير العرب، قدموا جميعهم من الأراضي السورية بعد انتهاء وجودهم هناك العام الماضي، منوهة إلى أن المهمة القادمة لأعضاء التنظيم هي عرقلة جماعة طالبان في الوصول إلى الحكم في أفغانستان، وإثارة الخلاف بين كل من باكستان وأفغانستان من خلال عمليات يقوم بها التنظيم في الأراضي الأفغانية والباكستانية.

وتأتي هذه الأنباء فيما تضيق قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكياً الخناق على آخر معاقل تنظيم داعش في شرق سوريا.

وتبنى داعش في الآونة الأخيرة عددا من الهجمات الدموية في أفغانستان أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا.

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