إيران تستدعي سفراء دول أوروبية بعد هجوم الأحواز

أخبار الآن| طهران - إيران - (وكالات)

لا تزال ردود الأفعال تتوالى حول الهجوم الذي استهدف العرض العسكري للحرس الثوري الإيراني في مدينة الأحواز بجنوب غرب البلاد، والذي أسفر عن سقوط 29 قتيلا وعشرات الجرحى، والذي أعلنت مسؤوليتها عنه جماعة "النضال العربي لتحرير الأهواز" وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

آخر المستجدات تقول بإن السلطات الإيرانية استدعت سفراء هولندا والدنمارك وبريطانيا مساء السبت، واتهمت بلدانهم بإيواء جماعات إيرانية معارضة، بينما قال وزير خارجيتها محمد جواد ظريف إن أطرافا خارجية تقف وراء الهجوم.

بينما أمر الرئيس حسن روحاني قوات الأمن باستخدام كل سلطاتها، لتحديد هوية منفذي الهجوم.

وفي تفاصيل الهجوم وبحسب ماذكره التلفزيون الرسمي، فقد استهدف منصة احتشد فيها المسؤولون لمتابعة الحدث الذي يقام سنويا بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية.

ولقي على إثره 29 شخصا مصرعهم أكثرهم من الحرس الثوري الإيراني، وأصيب أكثر من 60 آخرين.

وبدا أن الهجوم قد تم الإعداد له بشكل نوعي، حيث ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إطلاق النار جاء من حديقة تقع خلف المنصة، في حين قال محافظ منطقة الأحواز غلام شريعي، إن المهاجمين كانوا يتنكرون بزي قوات الحرس الثوري الإيراني، وفق الوكالة الرسمية.

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