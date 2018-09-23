إعصار مرعب في كندا يدمر بيوتا ويقطع الكهرباء

أخبار الآن | اوتاوا - كندا - (وكالات)

انقطعت الكَهرباء عن حوالي 200 ألف شخص في العاصمة الكندية أوتاوا ومحيطِها، بعدما ضربها إعصارُ مرتين، مما أسفر عن تدميرِ عددٍ من المنازل واقتلاع أسقفِ عددٍ آخر.

المنطقةُ الواقعةُ بين أوتاوا ومونتريال، تشهد سنويًا حوالي عشرة أعاصير في المتوسّط، وعادةً ما يكون ذلك في يونيو أو تموز، لكنّها نادرًا ما تكون بهذه الشدّة وفق خبراء الأرصاد الجوّية.

الإعصار أدى أيضًا إلى سقوط عشرات أعمدة الكهرباء، فيما كان عشرات الآلاف من الناس بدون كهرباء بعد ظهر السبت. وأشار واتسون إلى أنّ العودة إلى الوضع الطبيعي "ستستغرق أيامًا".

تزامن ذلك مع هبوب رياح عاتية على المنطقة، وقال رئيس بلدية أوتاوا جيم واتسون إن استعادة الكهرباء بصورة كاملة ربما يستغرق عدة أيام. وأصيب ستة أشخاص على الأقل.

ونقلت وكالة رويترز عن واتسون قوله للصحفيين "يبدو الأمر مثل مشهد في فيلم سينمائي، أو موقع حرب".

وأتى الإعصار، الذي وصل مساء الجمعة، على عدد من المنازل في بلدة دونروبين شمال غربي المدينة، ثم مر على مدينة جاتينو الواقعة مباشرة إلى الشمال من أوتاوا بإقليم كيبيك.

ودمرت الرياح القوية جزءا من محطات الكهرباء الفرعية الرئيسية، في أوتاوا وقال مسؤولون إن الكهرباء انقطعت عن نحو 200 ألف شخص. ويعيش في أوتاوا وجاتينو نحو 1.3 مليون نسمة.

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