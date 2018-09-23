آلاف السويسريون يطالبون بالمساواة في الأجور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خرج الآلاف في شوارع العاصمة السويسرية برن، معظمهم من النسساء، احتجاجا على انعدام المساواة في الأجور بين النساء والرجال، الأمر الذي وصفته إحدى النقابات بـ"الفضيحة".



وهددت منظمات التظاهرة باللجوء إلى "إضراب نسائي"، في حال لم تتم تلبية مطلب التظاهرة، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وتأتي التظاهرة في وقت يستعد مجلس النواب السويسري ليناقش، الاثنين، مراجعة القانون بهدف مزيد من الرقابة على تنظيم الأجور في الشركات الكبرى.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "المساواة الآن"، و"تعبنا من الانتظار" و"عمل مماثل وأجور مختلفة".

والمساواة بين الجنسين مدرجة في دستور سويسرا منذ 1981، لكن النساء يكسبن في المعدل 20 بالمئة أقل من الرجال في هذا البلد، الأمر الذي وصفته النقابة بأنه "فضيحة".

وقالت القيادية في النقابة، كورين شيرر "المرأة في سويسرا تخسر أثناء مسيرة عملها 300 ألف فرنك سويسري (312 ألف دولار) فقط لأنها امرأة".

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