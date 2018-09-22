قمة مرتقبة بين ترامب وكيم

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن واشنطن تعمل من أجل ترتيب قمة ثانية بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ، لكن لا يزال الأمر يتطلب المزيد من العمل “لضمان أن تكون الظروف مواتية”

وأضاف بومبيو في مقابلة مع "فوكس نيوز": "نعمل من أجل ترتيبها. لكن لا يزال الأمر يتطلب بعض العمل لضمان أن تكون الظروف مواتية وأن يكون الزعيمان في وضع يمكننا فيه تحقيق تقدم ملموس".

وقال بومبيو لتلفزيون (إن.بي.سي نيوز) في مقابلة منفصلة إنه يأمل في إمكانية عقد الاجتماع في المستقبل القريب.

وأبرم ترامب وكيم اتفاقا لنزع السلاح النووي أثناء قمة تاريخية في سنغافورة في 12 يونيو الماضي، لكن مراقبين يرون أن الغموض ما زال يلف طريقة التنفيذ.

ونبهت تقارير إعلامية، مؤخرا، إلى أن كوريا الشمالية تمضي قدما في تطوير قدراتها النووية، على الرغم من تنازلات واشنطن وإعلان الولايات المتحدة وقف مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية.



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