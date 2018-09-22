الكوليرا تقتل عشرات الأشخاص في نيجيريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لقي عشرات الأشخاص حتفهم بسبب انتشار وباء الكوليرا شمال شرقي نيجيريا، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة.

وصرح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أبوجا أنه تم إحصاء ما يقارب ثلاثة آلاف حالة في ولايتي يوبي وبورنو، حيث يعيش مئات آلاف الأشخاص في مخيمات للاجئين.

وتم إعلان انتشار الوباء قبل أسبوعين في ولاية بورنو مركز أعمال العنف، وحيث يعيش مئات آلاف الأشخاص في مخيمات للاجئين وانتقل بعدها إلى ولاية يوبي المجاورة "حيث تم إحصاء 989 حالة في 20 سبتمبر".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في مطلع الأسبوع أن الوباء أوقع أكثر من 500 قتيل في حوض بحيرة تشاد (نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر) وأن 27 ألف شخص أصيبوا به في الأسابيع الأخيرة.

ويساعد موسم الأمطار في انتشار الوباء، الذي يعود كل عام في الفترة نفسها تقريبا في مخيمات النازحين حيث ظروف المعيشة سيئة جدا.

ومرض الكوليرا التهاب يؤدي إلى إسهال حاد ينتقل عبر طعام موبوء أو مياه ملوثة. وعلاجه سهل من خلال تعويض السوائل، لكنه يمكن أن يؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات ما لم يتم تلقي علاج.

ونيجيريا الأكبر من حيث عدد السكان في أفريقيا، هي البلد الأكثر تأثرا بهذا الوباء وقد أحصيت فيه 24 ألف حالة.

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