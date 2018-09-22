إخلاء مركز لاجئين بسبب حريق بألمانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أدى حريق نشب لأسباب غير معروفة اليوم إلى إخلاء مركز لاجئين في مدينة بامبرغ جنوبي ألمانيا.

واضطـُر نحو 150 شخصاً إلى ترك المركز، وأصيب رجل إطفاء بجروح طفيفة في العملية، وأبُلغت السلطات بالحريق عبر سائق كان يمر بالقرب من المركز.

ويعد مركز بامبرغ أحد المراكز الخاصة التي تأسست حديثاً لتعجيل إجراءات طلب اللجوء في ألمانيا.

وكان يتواجد في المركز وقت نشوب الحريق لاجئون وطاقم أمني.

ويعد مركز بامبرغ أحد المراكز الخاصة التي تأسست حديثاً لتعجيل إجراءات طلب اللجوء.

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