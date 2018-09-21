12 قتيلا مدنيا في هجوم إرهابي شمال موزمبيق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لقى ما لا يقل 12 شخصا مصرعهم من سكان قريةٍ شمالي موزمبيق وأصيب 14 آخرون بجروح بالغة في هجوم جديد نُسب الى جماعة إرهابية تثير الرعب في المنطقة تدعى جماعة الشباب.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الجماعة قتلت عشرة أشخاص بالرصاص وأحرقت اثنان آخران، كما أحرقت نحو 55 منزلا في قرية باكيو شمال البلاد.

وقال مسؤول في أجهزة الصحة في اقليم كابو ديلغادو "سيارة اسعاف ارسلت الى القرية لنقل المصابين ال14 الى المستشفى".

وفي حادث منفصل هاجمت أفراد من الجماعة الإرهابية نفسها موكبا عسكريا في منطقة بوندانهار قرب الحدود مع تنزانيا مما أدى الى مقتل مسؤول كبير في الجيش، حسبما أفادت أفراد من الشرطة

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