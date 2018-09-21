موسكو وبكين تحذران واشطن من فرض عقوبات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نددتْ موسكو وبكين بفرض واشنطن مزيداً من العقوبات عليهما، والتي استهدفت للمرة الأولى الصين بسبب شرائها صواريخ وطائرات حربية روسية، وحذرتا الولايات المتحدة من أنها قد تواجه عواقب.

واتهم ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن، بأنها تستخدم العقوبات لإخراج روسيا من سوق بيع الأسلحة، وذلك بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على الصين، مهددة بفرض عقوبات على كل الجهات التي تنوي شراء أسلحة روسية.

وقال بيسكوف "إنها منافسة غير منصفة، تحاول واشنطن من خلال اعتمادها وسائل مخالفة لقواعد السوق ومبادئ التجارة الدولية لإخراج المنافس الأساسي للولايات المتحدة من سوق الأسلحة".

وتابع بيسكوف أن هستيريا العقوبات الأميركية وجهت ضربة من جديد للعلاقات الروسية الأميركية من دون أن يوضح ما إذا كانت موسكو سترد على هذه الخطوة، أو كيفية ذلك.

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