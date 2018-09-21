لماذا خلقت إيران شبكة لتنظيم القاعدة ثم أوت كبار أعضائه؟
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)
بعد تأكيد الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوى أن إيران لا تزال تنشر الفوضى في الشرق الأوسط عبر السماح لتنظيم القاعدة بالتواجد على أراضيها , إعتبرت مؤسسات تحقيق دولية التقرير معززاً للتقارير عن موافقة إيران على أن تخطط القاعدة لعمليات إرهابية عالمية من داخل حدودها.
ولم يستغرب خبراء أمنيون دوليون من نتائج التقرير الأمريكي الذي يربط إيران "الشيعية" بتنظيم القاعدة الذي يقوده "سُنة" , مؤكدين أن تواجد أعضاء من القاعدة في إيران ليس جديداً , فهي لا ترغب بتقديم كبار أعضاء القاعدة المقيمين على أراضيها إلى العدالة، كما ترفض تحديد هوية الأعضاء المحتجزين لديها علناً.
الخارجية الأمريكية: إيران تسهل من اتساع نفوذ القاعدة
من جهته قال عضو المؤسسة الدولية للدفاع عن الديمقراطيات توم جوسكلين إنه كان معروفًا لدى المخابرات الأميركية منذ سنوات أن النظام الإيراني سمح بخلق شبكة لأعضاء القاعدة قبل قتل زعيم التنظيم أسامة بن لادن لتسهيل عملياتهم بما في ذلك نقل أموال ومقاتلين من وإلى جنوب آسيا وسوريا.
الخبير الأمريكي أشار أيضا الى سماح إيران للقاعدة بنقل الأفراد والأموال والأسلحة وعمل الاتصالات بين أعضائها المقيمين على أراضيها والقيادة العليا للقاعدة في أفغانستان وباكستان، وذلك من أجل نشر الفوضى والإرهاب في الشرق الأوسط , بينما تؤمن نفسها ضد أي هجوم محتمل للقاعدة داخل أراضيها، فأي محاولة للهجوم ستقود الإيرانيين إلى إغلاق هذه الشبكة.
في هذه الأثناء قال مصدر مخابراتي أميركي إن الأمر يتعلق بالمال والأمن وبالمثل الذي يقول "عدو عدوي صديقي" , لان تنظيم القاعدة يفكر دائما بالملاذ الآمن , وفي المقابل يحصل الإيرانيون على جزء من أموال التهريب والمخدرات التي يجنيها التنظيم الإرهابي منذ سنوات عدة لتمويل عملياته.
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