لماذا خلقت إيران شبكة لتنظيم القاعدة ثم أوت كبار أعضائه؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)‏

بعد تأكيد الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوى أن إيران لا تزال تنشر ‏الفوضى في الشرق الأوسط عبر السماح لتنظيم القاعدة بالتواجد على أراضيها , إعتبرت مؤسسات تحقيق دولية التقرير معززاً للتقارير ‏عن موافقة إيران على أن تخطط القاعدة لعمليات إرهابية عالمية من داخل ‏حدودها.‏

ولم يستغرب خبراء أمنيون دوليون من نتائج التقرير الأمريكي الذي يربط إيران ‏‏"الشيعية" بتنظيم القاعدة الذي يقوده "سُنة" , مؤكدين أن تواجد أعضاء من ‏القاعدة في إيران ليس جديداً , فهي لا ترغب بتقديم كبار أعضاء القاعدة ‏المقيمين على أراضيها إلى العدالة، كما ترفض تحديد هوية الأعضاء المحتجزين ‏لديها علناً.‏

الخارجية الأمريكية: إيران تسهل من اتساع نفوذ القاعدة

من جهته قال عضو المؤسسة الدولية للدفاع عن الديمقراطيات توم جوسكلين ‏إنه كان معروفًا لدى المخابرات الأميركية منذ سنوات أن النظام الإيراني سمح ‏بخلق شبكة لأعضاء القاعدة قبل قتل زعيم التنظيم أسامة بن لادن لتسهيل ‏عملياتهم بما في ذلك نقل أموال ومقاتلين من وإلى جنوب آسيا وسوريا.‏

الخبير الأمريكي أشار أيضا الى سماح إيران للقاعدة بنقل الأفراد والأموال ‏والأسلحة وعمل الاتصالات بين أعضائها المقيمين على أراضيها والقيادة العليا ‏للقاعدة في أفغانستان وباكستان، وذلك من أجل نشر الفوضى والإرهاب في ‏الشرق الأوسط , بينما تؤمن نفسها ضد أي هجوم محتمل للقاعدة داخل ‏أراضيها، فأي محاولة للهجوم ستقود الإيرانيين إلى إغلاق هذه الشبكة.‏

في هذه الأثناء قال مصدر مخابراتي أميركي إن الأمر يتعلق بالمال والأمن ‏وبالمثل الذي يقول "عدو عدوي صديقي" , لان تنظيم القاعدة يفكر دائما بالملاذ ‏الآمن , وفي المقابل يحصل الإيرانيون على جزء من أموال التهريب والمخدرات ‏التي يجنيها التنظيم الإرهابي منذ سنوات عدة لتمويل عملياته.‏

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