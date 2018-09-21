قوة إلكترونية بريطانية لمواجهة تهديد روسيا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (سكاي نيوز)

تعمل بريطانيا بشكل ملحوظ على زيادة قدرتها على شن حرب في الفضاء الإلكتروني، مع إنشائها قوة هجومية جديدة يصل قوامها إلى 2000 فرد ، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز يوم الخميس.

وقالت سكاي إن القوة الجديدة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبا ستمثل زيادة تقارب أربعة أضعاف في القوى العاملة التي تركز على العمليات الالكترونية الهجومية.

وقال مصدر إخباري لشبكة سكاي إنه من المتوقع أن يتم تمويل مسؤولين في مقر الاتصالات الحكومية (GCHQ) وعسكريين ومقاولين، بأكثر من 250 مليون جنيه استرليني.

وذكرت سكاي أيضا أن مصدرا ثانيا قال إن الرقم من المحتمل أن يكون أعلى.

وأضافت الشبكة الإخبارية ان الخطة التي وضعتها وزارة الدفاع والجيش تأتي وسط تهديد الكتروني متزايد من روسيا، وبعد أن استخدمت بريطانيا الأسلحة الإلكترونية للمرة الأولى لمحاربة تنظيم داعش.

هذا وتواجه بريطانيا وروسيا نزاعات بشأن عدد من القضايا بما في ذلك حادث وقع في ساليزبيري عندما اتهمت لندن موسكو بتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا باستخدام غاز الأعصاب.



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