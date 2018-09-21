فولكس فاغن تنسحب من إيران

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قررت شركة فولكس فاغن وقف نشاطاتها بصورة شبه كاملة في إيران امتثالا للعقولات الأمريكية المفروضة على طهران .

وقال السفير الأمريكي في برلين، ريتشارد غرينيل، إنه تم التوصل إلى اتفاق الثلاثاء بين مجموعة السيارات والخارجية الأمريكية، بموجبه تحتفظ فولكس فاغن بأنشطة محدودة للغاية في إيران تقتصر على الدواعي الإنسانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع العام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى، والذي أتاح للشركات الغربية معاودة التعامل مع هذا البلد، وعلى الإثر،أعادت واشنطن فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق.

وكانت شركة “توتال” النفطية الفرنسية في بيان، منتصف أيار الماضي، قالت إنها تستعد للانسحاب من مشروع لتنمية حقل غاز طبيعي في إيران، بقيمة مليار دولار، معلنة بشكل صريح أن انسحابها يأتي في ظل العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران.

في حين أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، في 20 من آب، انسحاب الشركة بشكل رسمي من عقدها من حقل بارس، جنوبي إيران.

وبعد العقوبات الأمريكية انسحبت عدة شركات من إيران منها شركة “أليانز” الألمانية، و”ميرسك” الدنماركية.

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