ضحايا في إطلاق نار في الولايات المتحدة

أخبار الآن | سيراكيوز - الولايات المتحدة (صحف)

شهدت مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك الأمريكية، مساء أمس، حادثة إطلاق نار على 7 أشخاص بينهم طفلة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية موقع "سيراكيوز دوت كوم الإخباري" أن حادث إطلاق النار وقع عند تجمع أسري بعد وفاة شخص بسبب مرض السرطان في وقت سابق.

وقال الموقع إن عربات الإسعاف شوهدت وهي تغادر الموقع برفقة الشرطة في حوالي الساعة 9.15 مساء.

وأضاف الموقع أن عشرة أعيرة نارية على الأقل أطلقت في الحادثة التي وقعت بوسط مدينة سيراكيوز التي تبعد نحو 402 كيلومتر شمال غربي مدينة نيويورك.

ووفقا لمنشور على فيسبوك، قال اتحاد رجال الإطفاء في سيراكيوز إن هناك "سبع ضحايا" جراء إطلاق النار في شارع ميدلاند بالمدينة.

وقال متحدث باسم إدارة الشرطة في سيراكيوز، إنه لا تتوافر أي معلومات أخرى عن الحادث الذي وقع بعد وقت قصير من الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



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