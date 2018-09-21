رئيس تنزانيا يأمر بحملة اعتقالات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أمر الرئيس التنزاني جون ماغوفولي بتوقيف المسؤولين عن العبارة المنكوبة غرقاً في بحيرة فكتوريا، والذي أدى إلى مصرع 131 شخصا، فيما يكّثف عاملو الإغاثة جهودهم للعثور على عشرات المفقودين.

وكانت العبارة تقل عدداً من الركاب أكبر من طاقتها أي نحو 200 راكب حين غرقت قرب ميناء جزيرة أوكارا. بعد ظهر الخميس كما أوردت وسائل الاعلام الرسمية.

وقال شهود لوكالة فرانس برس ان العبارة غرقت حين هرع الركاب الى جانب واحد منها تمهيد للنزول مع اقترابها من رصيف الميناء.

كما أفاد شهود التلفزيون الرسمي ان نحو 200 راكب كانوا على متن العبارة القادرة على نقل مئة راكب فقط.

ووجه الرئيس ماغوفولي من التلفزيون الحكومي أصابع الاتهام إلى "الإهمال"، وأكّد أنه أمر بتوقيف "كل العاملين في إدارة العبّارة".

وقال "يبدو واضحا انّ العبّارة كانت تقل عددا من الركاب أكبر من طاقتها"، مضيفا أن "الاعتقالات بدأت بالفعل".

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