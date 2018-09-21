خبير Google Earth يكتشف "موقع الطائرة الماليزية"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قال شخص أجرى عملية بحث دقيقة على خرائط "غوغل إيرث"، إنه عثر على موقع الطائرة الماليزية، التي فقدت قبل نحو 4 أعوام.

وأوضح موقع "ديلي ستار" أن ماثيو بيتس، المولوع بغوغل إيرث، يزعم العثور على الطائرة التي كانت في رحلة من كوالالمبور إلى بكين عام 2014، قبل أن تختفي.

وأوضح المصدر أن بيتس عثر على الطائرة في أحد غابات كمبوديا، وذلك بعدما استخدم تقنية "3D" من أجل إجراء عملية البحث، بالاعتماد على النتائج التي توصل لها الخبير إيان ويلسون.

وقال المحقق الخاص أندريه ميلن إن "غوغل إيرث" كشف دليلا جديدا يؤكد أن الطائرة الماليزية لم تختف، مضيفا أنه يجب اعتماد نتائج البحث هذه وإرسال فريق من المحققين للمكان المزعوم.

وتابع "غوغل إيرث يقدم كل التفاصيل، مثل الصورة والمكان والوقت والإحداثيات.. كل التفاصيل متوفرة".

ويعتمد غوغل إيرث على صور يتم التقاطها بالأقمار الاصطناعية، ويمكن أن تحتوي لقطات تلك الأقمار على طائرات ركاب خلال رحلاتها الجوية.

وأوضح المحقق أن طول الطائرة على "غوغل إيرث" يبلغ حوالي 70 مترا، أي أطول بقليل من طول "بوينغ 777"، وهو 63.7 مترا، مضيفا "يبدو أنه كان يحاول الهبوط على جانب جبل ما.. هبط الربان عند 45 درجة، وهو ما قد يساعد الطائرة على البقاء سليمة".

واختلفت روايات خبراء الطيران حول هذه الحادثة، فمنهم من يقول إنه تم اختطاف الطائرة، ومنهم من يشير إلى تدميرها بواسطة سلاح "غامض"، ومنهم من يعتقد أنها سقطت في إحدى الجزر غير المعروفة، فيما يقول آخرون إنه تم إسقاطها في الماء.

وكان يعتقد أيضا أنه نفذ وقود الطائرة ثم سقطت في جنوب المحيط الهندي، إلا أنه لم يتم العثور على أي حطام. وتم تعليق البحث في يناير من العام الماضي.

ويرجح ميلن أن الطائرة تم الاستيلاء عليها في منتصف رحلتها، وهو ترجيح تبناه عدد من الخبراء والمؤسسات.

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